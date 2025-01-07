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Как международные партнеры относятся к восстановлению жилья в Харькове (видео)

Общество 12:14   07.01.2025
Виктория Яковенко
Как международные партнеры относятся к восстановлению жилья в Харькове (видео) Фото: Харьковский горсовет

Как сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов, международные партнеры осторожно относятся к восстановлению жилых домов в Харькове. Мэр отметил, что колоссальные средства они будут вкладывать после завершения войны.

«Когда мы говорим за инфраструктуру города – это одно дело, и здесь мы имеем поддержку наших международных партнеров по восстановлению инфраструктуры города, по созданию «энергетического острова» и по тепло-, энерго, водоснабжению. Здесь такая ​​поддержка у нас есть. Когда мы говорим за восстановление жилых домов, очень осторожно сегодня относятся к этому наши международные партнеры потому, что это колоссальное вложение средств. Что касается глобальной инвестиции, то все говорят: «Закончится война – будем инвестировать, будем помогать, будем отстраивать вместе», – рассказал мэр.

Он добавил, что при этом международные партнеры помогают заменить выбитые окна или восстановить разбитые крыши.

Мэр также рассказал и о планах касательно помощи ВСУ.

«Мы договорились с военными частями, которые обращаются к нам, что мы перечисляем средства исключительно городского бюджета. Кроме этого, мы привлекаем еще донаты, чтобы помогать ВСУ. Мы помогаем, мы и в прошлом году помогали, значительные средства перечисляли. И в этом году тоже будем перечислять средства на счета ВСУ», – заявил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов, международные партнеры осторожно относятся к восстановлению жилых домов в Харькове. ".