Чому міжнародні партнери обережно ставляться до відбудови житла у Харкові

Як повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов, міжнародні партнери обережно ставляться до відбудови житлових будинків у Харкові. Міський голова зазначив, що колосальні кошти вони вкладатимуть після завершення війни.

«Коли ми кажемо за інфраструктуру міста – це одна справа, і тут ми маємо підтримку наших міжнародних партнерів щодо відбудови інфраструктури міста, щодо створення «енергетичного острова» і щодо тепло-, енерго, водопостачання. Тут таку підтримку ми маємо. Коли ми кажемо за відбудову житлових будинків, то дуже обережно сьогодні ставляться до цього наші міжнародні партнери тому, що це колосальне вкладання коштів. Що стосується глобальної інвестиції, то всі кажуть: «Закінчиться війна – будемо інвестувати, будемо допомагати, будемо відбудовувати разом», – розповів мер.

Він додав, що при цьому міжнародні партнери допомагають замінити вибиті вікна або відновити потрощені дахи.

Мер також розповів і про плани, щодо допомоги ЗСУ.

«Ми домовились з військовими частинами, які звертаються до нас, що ми перераховуємо кошти виключно міського бюджету. Крім цього, ми залучаємо ще донати, для того, щоб допомагати ЗСУ. Ми допомагаємо, ми і торік допомагали, дуже значні кошти перераховували. І в цьому році теж будемо перераховувати кошти на рахунки ЗСУ», – заявив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»