ОТГВ «Харьков»: 75 единиц техники и 85 бойцов РФ ликвидировали ВСУ за сутки

О ситуации на Харьковском направлении и потерях ВС РФ проинформировали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки отбиты три вражеских атаки в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7 КАБов, 8 НАР, а также 36 ударов дронами-камикадзе. Совершили 352 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили СОУ.

За сутки украинские защитники ликвидировали 85 военных РФ: 35 убитых, 50 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял 75 единиц вооружения и военной техники: три артсистемы, 19 авто, 46 БПЛА, а также 68 укрытий, пять площадок для запуска беспилотников и два места для хранения боеприпасов.