ОТГВ «Харьков»: 75 единиц техники и 85 бойцов РФ ликвидировали ВСУ за сутки
О ситуации на Харьковском направлении и потерях ВС РФ проинформировали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки отбиты три вражеских атаки в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7 КАБов, 8 НАР, а также 36 ударов дронами-камикадзе. Совершили 352 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили СОУ.
За сутки украинские защитники ликвидировали 85 военных РФ: 35 убитых, 50 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял 75 единиц вооружения и военной техники: три артсистемы, 19 авто, 46 БПЛА, а также 68 укрытий, пять площадок для запуска беспилотников и два места для хранения боеприпасов.
Читайте также: Генштаб: трижды пытался наступать враг на севере Харьковщины, что на Купянщине
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, обстрелы, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: 75 единиц техники и 85 бойцов РФ ликвидировали ВСУ за сутки»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 10:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении и потерях ВС РФ проинформировали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».".