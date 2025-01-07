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ОТУВ “Харків”: 75 одиниць техніки та 85 бійців РФ ліквідували ЗСУ за добу

Фронт 10:38   07.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: 75 одиниць техніки та 85 бійців РФ ліквідували ЗСУ за добу Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку та втрати ЗС РФ поінформували в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

Протягом минулої доби відбито три ворожі атаки в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 7 КАБів, 8 НАР, а також 36 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 352 обстріли позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – повідомили СОУ.

За добу українські захисники ліквідували 85 військових РФ: 35 убитих, 50 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив 75 одиниць озброєння та військової техніки: три артсистеми, 19 авто, 46 БПЛА, а також 68 укриттів, п’ять майданчиків для запуску безпілотників та два місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Генштаб: тричі намагалася наступати РФ на півночі області, бої на Куп’янщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 10:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку та втрати ЗС РФ поінформували в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.".