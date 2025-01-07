ОТУВ “Харків”: 75 одиниць техніки та 85 бійців РФ ліквідували ЗСУ за добу

Про ситуацію на Харківському напрямку та втрати ЗС РФ поінформували в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби відбито три ворожі атаки в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 7 КАБів, 8 НАР, а також 36 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 352 обстріли позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – повідомили СОУ.

За добу українські захисники ліквідували 85 військових РФ: 35 убитих, 50 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив 75 одиниць озброєння та військової техніки: три артсистеми, 19 авто, 46 БПЛА, а також 68 укриттів, п’ять майданчиків для запуску безпілотників та два місця для зберігання боєприпасів.