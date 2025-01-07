Генштаб: тричі намагалася наступати РФ на півночі області, бої на Куп’янщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Загалом, повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби на всій лінії фронту зафіксували 218 боїв.
На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки ворога в районі Вовчанська На Куп’янському – окупанти намагалися штурмувати позиції українських захисників чотири рази
“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополя та Загризове”, – уточнили у ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Орішанка, Гранів, Уди, Золочів та Артільне.
Втрати ворога, за інформацією Генштабу, наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 08:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом, повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби на всій лінії фронту зафіксували 218 боїв.".