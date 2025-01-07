Генштаб: тричі намагалася наступати РФ на півночі області, бої на Куп’янщині

Загалом, повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби на всій лінії фронту зафіксували 218 боїв.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки ворога в районі Вовчанська На Куп’янському – окупанти намагалися штурмувати позиції українських захисників чотири рази

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополя та Загризове”, – уточнили у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Орішанка, Гранів, Уди, Золочів та Артільне.

Втрати ворога, за інформацією Генштабу, наразі такі: