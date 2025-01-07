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Генштаб: тричі намагалася наступати РФ на півночі області, бої на Куп’янщині

Україна 08:35   07.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: тричі намагалася наступати РФ на півночі області, бої на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом, повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби на всій лінії фронту зафіксували 218 боїв.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки ворога в районі Вовчанська На Куп’янському – окупанти намагалися штурмувати позиції українських захисників чотири рази

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополя та Загризове”, – уточнили у ГШ. 

Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Орішанка, Гранів, Уди, Золочів та Артільне.

Втрати ворога, за інформацією Генштабу, наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 08:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом, повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби на всій лінії фронту зафіксували 218 боїв.".