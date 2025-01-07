Генштаб: трижды пытался наступать враг на севере Харьковщины, что на Купянщине
Фото: Генштаб ВСУ
Всего, сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток по всей линии фронта зафиксировали 218 боев.
На Харьковском направлении ВСУ отбили три атаки врага в районе Волчанска. На Купянском – оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников четыре раза.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово», – уточнили в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Орешанка, Гранов, Уды, Золочев и Артельное.
Потери врага, по информации Генштаба, на сегодняшний день таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 08:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего, сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток по всей линии фронта зафиксировали 218 боев.".