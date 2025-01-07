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Генштаб: трижды пытался наступать враг на севере Харьковщины, что на Купянщине

Украина 08:35   07.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: трижды пытался наступать враг на севере Харьковщины, что на Купянщине Фото: Генштаб ВСУ

Всего, сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток по всей линии фронта зафиксировали 218 боев.

На Харьковском направлении ВСУ отбили три атаки врага в районе Волчанска. На Купянском – оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников четыре раза.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Орешанка, Гранов, Уды, Золочев и Артельное.

Потери врага, по информации Генштаба, на сегодняшний день таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего, сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток по всей линии фронта зафиксировали 218 боев.".