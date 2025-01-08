Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку» и стабильные деньги
КП «Харьковблагоустройство» опубликовало актуальные вакансии.
Как сообщили в КП, нуждаются в рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями во всех районах города. Холодногорский филиал предприятия ищет мастера. Также есть вакансии диспетчера и инженера I категории в Слободском районе (требования к кандидатам – высшее образование, опыт работы, умение пользоваться компьютерной техникой и офисным программным обеспечением).
Узнать детали трудоустройства на данные вакансии можно по телефону (066) 800-20-28 (пн-пт 9:00-16:00).
Кроме этого, КП ищет трактористов, слесарей-ремонтников автотракторной техники, токаря – телефон для информации (050) 401-51-13.
Предприятие обещает: стабильную заработную плату, социальные гарантии по действующему законодательству и льготы на жилищно-коммунальные услуги.
«Трудоустраиваем людей с инвалидностью второй и третьей групп, внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплаты, КП «Харьковблагоустройство», работа, робота, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» опубликовало актуальные вакансии.".