Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку» и стабильные деньги

КП «Харьковблагоустройство» опубликовало актуальные вакансии.

Как сообщили в КП, нуждаются в рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями во всех районах города. Холодногорский филиал предприятия ищет мастера. Также есть вакансии диспетчера и инженера I категории в Слободском районе (требования к кандидатам – высшее образование, опыт работы, умение пользоваться компьютерной техникой и офисным программным обеспечением).

Узнать детали трудоустройства на данные вакансии можно по телефону (066) 800-20-28 (пн-пт 9:00-16:00).

Кроме этого, КП ищет трактористов, слесарей-ремонтников автотракторной техники, токаря – телефон для информации (050) 401-51-13.

Предприятие обещает: стабильную заработную плату, социальные гарантии по действующему законодательству и льготы на жилищно-коммунальные услуги.

«Трудоустраиваем людей с инвалидностью второй и третьей групп, внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.