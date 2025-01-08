Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку» і стабільні гроші

КП «Харківблагоустрій» опублікував актуальні вакансії.

Як повідомили у КП, потребують робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями у всіх районах міста. Холодногірська філія підприємства шукає майстра. Також є вакансії диспетчера й інженера І категорії у Слобідському районі (вимоги до кандидатів – вища освіта, досвід роботи, вміння користуватися комп’ютерною технікою та офісним програмним забезпеченням).

Дізнатися деталі працевлаштування на дані вакансії можна за телефоном (066) 800-20-28 (пн-пт 9:00-16:00).

Крім цього, КП шукає трактористів, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки, токаря – телефон для інформації (050) 401-51-13.

Підприємство обіцяє: стабільну заробітну плату, соціальні гарантії згідно з чинним законодавством та пільги на житлово-комунальні послуги.

«Працевлаштовуємо людей з інвалідністю другої та третьої груп, внутрішньо переміщених осіб», – йдеться у повідомленні.