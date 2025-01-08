Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку» і стабільні гроші
КП «Харківблагоустрій» опублікував актуальні вакансії.
Як повідомили у КП, потребують робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями у всіх районах міста. Холодногірська філія підприємства шукає майстра. Також є вакансії диспетчера й інженера І категорії у Слобідському районі (вимоги до кандидатів – вища освіта, досвід роботи, вміння користуватися комп’ютерною технікою та офісним програмним забезпеченням).
Дізнатися деталі працевлаштування на дані вакансії можна за телефоном (066) 800-20-28 (пн-пт 9:00-16:00).
Крім цього, КП шукає трактористів, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки, токаря – телефон для інформації (050) 401-51-13.
Підприємство обіцяє: стабільну заробітну плату, соціальні гарантії згідно з чинним законодавством та пільги на житлово-комунальні послуги.
«Працевлаштовуємо людей з інвалідністю другої та третьої груп, внутрішньо переміщених осіб», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, зарплаты, КП «Харьковблагоустройство», робота, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківблагоустрій» опублікував актуальні вакансії.".