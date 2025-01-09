Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области

По данным областной службы занятости, в Харьковской области по состоянию на 9 января актуальны 1756 вакансий.

Топ-10 вакансий этой недели, по информации специалистов, такой:

1. Курьер – 40 000 грн.

2. Механик – 25 000 грн.

3. Главный государственный аудитор – 23 464 грн.

4. Врач-онколог – 23 000 грн.

5. Доводчик-притирщик – 20 000 грн.

6. Токарь-револьверщик – 19 900 грн.

7. Администратор системы – 19 000 грн.

8. Начальник юридического отдела – 18 900 грн.

9. Энергодиспетчер – 17 200 грн.

10. Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц – 17 000 грн.

По вопросам занятости жители Харькова и области могут обращаться в телеграм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номерам: 0800 600 498, +38 (096) 055 48 69.

С полным списком вакансий можно ознакомиться по ссылке.