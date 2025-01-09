Готові платити 40 тисяч гривень: яких фахівців шукають у Харкові та області

За даними обласної служби зайнятості, у Харківській області станом на 9 січня актуальні 1756 вакансій.

Найкращі 10 вакансій цього тижня, за інформацією фахівців, такі:

1. Кур’єр – 40 000 грн.

2. Механік – 25 000 грн.

3. Головний державний аудитор – 23 464 грн.

4. Лікар-онколог – 23 000 грн.

5. Доводжувач-притирник – 20 000 грн.

6. Токар-револьверник – 19 900 грн.

7. Адміністратор системи – 19 000 грн.

8. Начальник юридичного відділу – 18 900 грн.

9. Енергодиспетчер – 17 200 грн.

10. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 17 000 грн.

З питань зайнятості мешканці Харкова та області можуть звертатися у Телеграмі чи на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498, +38 (096) 055 48 69.

З повним списком вакансій можна ознайомитись за посиланням.