Готові платити 40 тисяч гривень: яких фахівців шукають у Харкові та області
За даними обласної служби зайнятості, у Харківській області станом на 9 січня актуальні 1756 вакансій.
Найкращі 10 вакансій цього тижня, за інформацією фахівців, такі:
1. Кур’єр – 40 000 грн.
2. Механік – 25 000 грн.
3. Головний державний аудитор – 23 464 грн.
4. Лікар-онколог – 23 000 грн.
5. Доводжувач-притирник – 20 000 грн.
6. Токар-револьверник – 19 900 грн.
7. Адміністратор системи – 19 000 грн.
8. Начальник юридичного відділу – 18 900 грн.
9. Енергодиспетчер – 17 200 грн.
10. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 17 000 грн.
З питань зайнятості мешканці Харкова та області можуть звертатися у Телеграмі чи на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498, +38 (096) 055 48 69.
З повним списком вакансій можна ознайомитись за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, робота, харківщина;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними обласної служби зайнятості, у Харківській області станом на 9 січня актуальні 1756 вакансій.".