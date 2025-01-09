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Готові платити 40 тисяч гривень: яких фахівців шукають у Харкові та області

Суспільство 10:36   09.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Готові платити 40 тисяч гривень: яких фахівців шукають у Харкові та області

За даними обласної служби зайнятості, у Харківській області станом на 9 січня актуальні 1756 вакансій.

Найкращі 10 вакансій цього тижня, за інформацією фахівців, такі:

1. Кур’єр – 40 000 грн.
2. Механік – 25 000 грн.
3. Головний державний аудитор – 23 464 грн.
4. Лікар-онколог – 23 000 грн.
5. Доводжувач-притирник – 20 000 грн.
6. Токар-револьверник – 19 900 грн.
7. Адміністратор системи – 19 000 грн.
8. Начальник юридичного відділу – 18 900 грн.
9. Енергодиспетчер – 17 200 грн.
10. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 17 000 грн.

З питань зайнятості мешканці Харкова та області можуть звертатися у Телеграмі чи на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498, +38 (096) 055 48 69.

З повним списком вакансій можна ознайомитись за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 10:36;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними обласної служби зайнятості, у Харківській області станом на 9 січня актуальні 1756 вакансій.".