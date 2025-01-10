13 ракет и более 400 обстрелов: как прошли сутки на севере Харьковщины

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным украинских защитников, за прошедшие сутки СОУ отбили две вражеские атаки в районах Старицы и Волчанска. Оккупанты нанесли один авиационный удар с использованием 13 НАР, 78 ударов дронами-камикадзе и произвели 441 обстрел позиций.

Потери врага за прошедшие сутки составили 104 человека, из них безвозвратные – 38, санитарные – 66.

Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 90 единиц вооружения и военной техники, в том числе две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы, 21 автомобиль, 18 единиц спецтехники и 47 БпЛА.

Уничтожено: 61 укрытие для личного состава, стартовая позиция запуска БпЛА, место хранения горюче-смазочных материалов и место хранения боеприпасов.