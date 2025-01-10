13 ракет и более 400 обстрелов: как прошли сутки на севере Харьковщины
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».
По данным украинских защитников, за прошедшие сутки СОУ отбили две вражеские атаки в районах Старицы и Волчанска. Оккупанты нанесли один авиационный удар с использованием 13 НАР, 78 ударов дронами-камикадзе и произвели 441 обстрел позиций.
Потери врага за прошедшие сутки составили 104 человека, из них безвозвратные – 38, санитарные – 66.
Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 90 единиц вооружения и военной техники, в том числе две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы, 21 автомобиль, 18 единиц спецтехники и 47 БпЛА.
Уничтожено: 61 укрытие для личного состава, стартовая позиция запуска БпЛА, место хранения горюче-смазочных материалов и место хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, обстрел, ОТГВ "Харьков", ракета, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».".