13 ракет та понад 400 обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».

За даними українських захисників, минулої доби СОУ відбили дві ворожі атаки в районах Стариці та Вовчанська. Окупанти завдали одного авіаційного удару з використанням 13 НАР, 78 ударів дронами-камікадзе та здійснили 441 обстріл позицій.

Втрати ворога за минулу добу склали 104 особи, з них безповоротні – 38, санітарні – 66.

Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 90 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: дві бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, 21 автомобіль 18 одиниць спецтехніки та 47 БпЛА.

Знищено: 61 укриття для особового складу, стартова позиція запуску БпЛА, місце зберігання пально-мастильних матеріалів та місце зберігання боєприпасів.