13 ракет та понад 400 обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».
За даними українських захисників, минулої доби СОУ відбили дві ворожі атаки в районах Стариці та Вовчанська. Окупанти завдали одного авіаційного удару з використанням 13 НАР, 78 ударів дронами-камікадзе та здійснили 441 обстріл позицій.
Втрати ворога за минулу добу склали 104 особи, з них безповоротні – 38, санітарні – 66.
Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 90 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: дві бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, 21 автомобіль 18 одиниць спецтехніки та 47 БпЛА.
Знищено: 61 укриття для особового складу, стартова позиція запуску БпЛА, місце зберігання пально-мастильних матеріалів та місце зберігання боєприпасів.
Читайте також: На дев’ять населених пунктів Харківщини скинув ворог авіабомби – Генштаб
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, обстріл, ОТГВ "Харьков", ракета, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «13 ракет та понад 400 обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».".