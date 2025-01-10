На дев’ять населених пунктів Харківщини скинув ворог авіабомби – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 10 січня Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини українські захисники відбили дві атаки росіян біля Стариці та Вовчанська.
На Куп’янщині ворог намагався атакувати вісім разів на різних ділянках.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового“, – уточнили в Генштабі.
Протягом доби окупанти обстріляли з авіації такі населені пункти області: Олександрівку, Вовчанські Хутори, Садовод, Григорівку, Хатнє, Піщане, Курилівку, Борівську Андріївку, Зелений Гай.
Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 09:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 10 січня Генштаб ЗСУ.".