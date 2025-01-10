Є поранені у Харкові та області: про обстріли регіону розповів Синєгубов

Про ситуацію на Харківщині та результати обстрілів повідомив у ранковому зведенні за 10 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Уранці росіяни почали обстрілювати область. О 09:47 прилетіло по селу Лосівка Вовчанської громади – пошкоджена господарська споруда, постраждав 30-річний чоловік.

А об 11:00, за даними Синєгубова, дісталося Богодухівському району. Ворог ударив по селу Івашки – там БПЛА “Молния” пошкодив будинок та госпспоруду.

“14:00 Куп‘янський район, с. Ківшарівка. Внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено автівку”, – додав начальник ХОВА.

Крім того, ЗС РФ били вчора і по Харкову. Під ударами опинився Немишлянський район.

“15:02 м. Харків, Немишлянський р-н. Удар БПЛА «Молния». Пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Постраждав чоловік 65 років (гостра реакція на стрес)”, – уточнив Синєгубов.

Приблизно через 40 хвилин окупанти завдали повторного удару. Цього разу через “Молнию” зруйновані три приватні будинки та два авто.