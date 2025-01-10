Есть раненые в Харькове и области: об обстрелах региона рассказал Синегубов
О ситуации на Харьковщине и результатах обстрелов сообщил в утренней сводке за 10 января начальник ХОВА Олег Синегубов.
Утром россияне начали обстреливать область. В 09:47 прилетело по селу Лосевка Волчанской громады – повреждена хозпостройка, пострадал 30-летний мужчина.
А в 11:00, по данным Синегубова, досталось уже Богодуховскому району. Враг ударил по селу Ивашки – там БПЛА «Молния» повредил дом и хозпостройку.
«14:00 Купянский район, с. Ковшаровка. В результате удара FPV-дроном поврежден автомобиль», – добавил начальник ХОВА.
Кроме того, ВС РФ били вчера и по Харькову. Под ударами оказался Немышлянский район.
«15:02 г. Харьков, Немышлянский р-н. Удар БПЛА «Молния». Повреждено здание гражданского предприятия. Пострадал мужчина 65 лет (острая реакция на стресс)», – уточнил Синегубов.
Примерно через 40 минут оккупанты нанесли повторный удар. На этот раз из-за «Молнии» разрушены три частных дома и два авто.
Читайте также: Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Есть раненые в Харькове и области: об обстрелах региона рассказал Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковщине и результатах обстрелов сообщил в утренней сводке за 10 января начальник ХОВА Олег Синегубов. ".