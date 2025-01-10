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Есть раненые в Харькове и области: об обстрелах региона рассказал Синегубов

Происшествия 08:42   10.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Есть раненые в Харькове и области: об обстрелах региона рассказал Синегубов Фото: Елена Нагорная

О ситуации на Харьковщине и результатах обстрелов сообщил в утренней сводке за 10 января начальник ХОВА Олег Синегубов. 

Утром россияне начали обстреливать область. В 09:47 прилетело по селу Лосевка Волчанской громады – повреждена хозпостройка, пострадал 30-летний мужчина.

А в 11:00, по данным Синегубова, досталось уже Богодуховскому району. Враг ударил по селу Ивашки – там БПЛА «Молния» повредил дом и хозпостройку.

«14:00 Купянский район, с. Ковшаровка. В результате удара FPV-дроном поврежден автомобиль», – добавил начальник ХОВА.

Кроме того, ВС РФ били вчера и по Харькову. Под ударами оказался Немышлянский район.

«15:02 г. Харьков, Немышлянский р-н. Удар БПЛА «Молния». Повреждено здание гражданского предприятия. Пострадал мужчина 65 лет (острая реакция на стресс)», – уточнил Синегубов.

Примерно через 40 минут оккупанты нанесли повторный удар. На этот раз из-за «Молнии» разрушены три частных дома и два авто.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковщине и результатах обстрелов сообщил в утренней сводке за 10 января начальник ХОВА Олег Синегубов. ".