Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка

В пожарах, которые в течение суток бушевали в Харькове и области, пострадали четыре человека.

Также, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, удалось спасти восемь человек.

Один пожар возник на Харьковщине из-за вражеского обстрела – россияне выпустили по селу Лосевка Чугуевского района БПЛА.

«В результате обстрела произошло разрушение и пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Пострадал мужчина 1994 года рождения», – сообщили спасатели.

Днем и вечером на Харьковщине фиксировали уже бытовые пожары. Вначале загорелась хозпостройка в Ольшанах. Там пострадал 52-летний мужчина. Предварительно, инцидент произошел из-за нарушений правил эксплуатации печи.

Уже вечером горел дом в Высоком – пламя охватило пол на площади двух кв. м. В пожаре травмы получил 42-летний мужчина.

А ночью загорелась 16-этажка в Индустриальном районе Харькова.

«На 4-м этаже горели домашние принадлежности и мебель на площади 6 м. кв. Пострадал мужчина 1948 г. р. Пожарные спасли 8 человек, из них одного ребенка. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки», – уточнили в ГСЧС.