Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка
В пожарах, которые в течение суток бушевали в Харькове и области, пострадали четыре человека.
Также, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, удалось спасти восемь человек.
Один пожар возник на Харьковщине из-за вражеского обстрела – россияне выпустили по селу Лосевка Чугуевского района БПЛА.
«В результате обстрела произошло разрушение и пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Пострадал мужчина 1994 года рождения», – сообщили спасатели.
Днем и вечером на Харьковщине фиксировали уже бытовые пожары. Вначале загорелась хозпостройка в Ольшанах. Там пострадал 52-летний мужчина. Предварительно, инцидент произошел из-за нарушений правил эксплуатации печи.
Уже вечером горел дом в Высоком – пламя охватило пол на площади двух кв. м. В пожаре травмы получил 42-летний мужчина.
А ночью загорелась 16-этажка в Индустриальном районе Харькова.
«На 4-м этаже горели домашние принадлежности и мебель на площади 6 м. кв. Пострадал мужчина 1948 г. р. Пожарные спасли 8 человек, из них одного ребенка. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки», – уточнили в ГСЧС.
Читайте также: По Харькову били БпЛА «Молния»: пострадал охранник предприятия, последствия
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, спасатели, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 08:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пожарах, которые в течение суток бушевали в Харькове и области, пострадали четыре человека.".