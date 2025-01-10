Вночі у Харкові горіла 16-поверхівка – пожежники врятували з вогню дитину
У пожежах, які протягом доби вирували у Харкові та області, постраждали четверо людей.
Також, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області, вдалося врятувати вісім осіб.
Одна пожежа виникла на Харківщині через ворожий обстріл – росіяни випустили по селу Лосівка Чугуївського району БПЛА.
“В результаті обстрілу сталася руйнація та пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Постраждав чоловік 1994 року народження”, – повідомили рятувальники.
Вдень і ввечері на Харківщині фіксували вже побутові пожежі. Спочатку спалахнула господарська споруда у Вільшанах. Там постраждав 52-річний чоловік. Попередньо, інцидент стався через порушення правил експлуатації печі.
Уже ввечері горів будинок у Високому – полум’я охопило підлогу на площі двох кв. м. У пожежі травми отримав 42-річний чоловік.
А вночі спалахнула 16-поверхівка в Індустріальному районі Харкова.
“На 4-му поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 6 м кв. Постраждав чоловік 1948 р.н. Вогнеборці врятували 8 осіб, з них одну дитину. Попередня причина пожежі – коротке замикання електропроводки“, – уточнили у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 08:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пожежах, які протягом доби вирували у Харкові та області, постраждали четверо людей.".