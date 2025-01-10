Вночі у Харкові горіла 16-поверхівка – пожежники врятували з вогню дитину

У пожежах, які протягом доби вирували у Харкові та області, постраждали четверо людей.

Також, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області, вдалося врятувати вісім осіб.

Одна пожежа виникла на Харківщині через ворожий обстріл – росіяни випустили по селу Лосівка Чугуївського району БПЛА.

“В результаті обстрілу сталася руйнація та пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Постраждав чоловік 1994 року народження”, – повідомили рятувальники.

Вдень і ввечері на Харківщині фіксували вже побутові пожежі. Спочатку спалахнула господарська споруда у Вільшанах. Там постраждав 52-річний чоловік. Попередньо, інцидент стався через порушення правил експлуатації печі.

Уже ввечері горів будинок у Високому – полум’я охопило підлогу на площі двох кв. м. У пожежі травми отримав 42-річний чоловік.

А вночі спалахнула 16-поверхівка в Індустріальному районі Харкова.

“На 4-му поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 6 м кв. Постраждав чоловік 1948 р.н. Вогнеборці врятували 8 осіб, з них одну дитину. Попередня причина пожежі – коротке замикання електропроводки“, – уточнили у ДСНС.