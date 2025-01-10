На девять населенных пунктов Харьковщины сбросил враг авиабомбы – Генштаб

О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 10 января Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины украинские защитники отбили две атаки россиян около Старицы и Волчанска.

На Купянщине враг пытался атаковать восемь раз на разных участках.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.

В течение суток оккупанты обстреляли из авиации такие населенные пункты области: Александровку, Волчанские Хутора, Садовод, Григорьевку, Хатнее, Песчаное, Куриловку, Боровскую Андреевку и Зеленый Гай.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.