Live
  • Пт 10.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.56

На девять населенных пунктов Харьковщины сбросил враг авиабомбы – Генштаб

Украина 09:04   10.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
На девять населенных пунктов Харьковщины сбросил враг авиабомбы – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 10 января Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины украинские защитники отбили две атаки россиян около Старицы и Волчанска.

На Купянщине враг пытался атаковать восемь раз на разных участках.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.

В течение суток оккупанты обстреляли из авиации такие населенные пункты области: Александровку, Волчанские Хутора, Садовод, Григорьевку, Хатнее, Песчаное, Куриловку, Боровскую Андреевку и Зеленый Гай.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.

Читайте также: Есть раненые в Харькове и области: об обстрелах региона рассказал Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
09.01.2025, 11:53
Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка
Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка
10.01.2025, 08:23
Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся
Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся
10.01.2025, 07:21
Новости Харькова — главное за 10.01: РФ продвинулась у Двуречной, ночной пожар
Новости Харькова — главное за 10.01: РФ продвинулась у Двуречной, ночной пожар
10.01.2025, 09:15
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
09.01.2025, 10:36
От пиццы до окопа на Купянщине: как итальянец оказался в ВС РФ и попал в плен
От пиццы до окопа на Купянщине: как итальянец оказался в ВС РФ и попал в плен
10.01.2025, 10:09

Новости по теме:

07:21
Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся
11:17
Сколько военных РФ уничтожили ВСУ на севере Харьковщины за сутки – данные СОУ
09:42
РФ пытается закрепиться в Двуречной: есть угроза для двух направлений области
08:15
Почти 2,5 тысячи дронов выпустил враг по Украине, где наступал на Харьковщине
11:18
Машовец: противник, вероятно, уже продвинулся к дороге Двуречная-Купянск

Вы читали новость: «На девять населенных пунктов Харьковщины сбросил враг авиабомбы – Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 09:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 10 января Генштаб ВСУ.".