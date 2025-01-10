На девять населенных пунктов Харьковщины сбросил враг авиабомбы – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 10 января Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины украинские защитники отбили две атаки россиян около Старицы и Волчанска.
На Купянщине враг пытался атаковать восемь раз на разных участках.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.
В течение суток оккупанты обстреляли из авиации такие населенные пункты области: Александровку, Волчанские Хутора, Садовод, Григорьевку, Хатнее, Песчаное, Куриловку, Боровскую Андреевку и Зеленый Гай.
Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 09:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 10 января Генштаб ВСУ.".