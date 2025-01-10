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В последние недели в Харькове Covid-19 болеют единицы — официальная статистика

Общество 20:06   10.01.2025
Елена Нагорная
В последние недели в Харькове Covid-19 болеют единицы — официальная статистика Фото: peshkova/Depositphotos

Пять случаев коронавируса было официально зарегистрировано в Харькове в период со 2 по 7 января.

Для сравнения, за позапрошлую неделю — с 25 декабря по 1 января — вообще было три лабораторно подтвержденных случая Covid-19, информирует департамент здравоохранения Харьковского горсовета.

За прошлую неделю в Харькове гриппом и ОРВИ в целом заболели 866 человек. В больницы никто не попал.

По данным специалистов, сейчас в Украине циркулирует штамм коронавируса Flirt, который передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет. Сделать бесплатную прививку можно у семейного врача или в пункте вакцинации при больницах. Информацию о ближайших пунктах можно найти на сайте департамента здравоохранения по ссылке.

Читайте также: Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди харьковчан резко упала в праздники

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 20:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять случаев коронавируса было официально зарегистрировано в Харькове в период со 2 по 7 января.".