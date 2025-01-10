Останніми тижнями в Харкові на Covid-19 хворіють одиниці – офіційна статистика

П’ять випадків коронавірусу було офіційно зареєстровано у Харкові в період з 2 по 7 січня.

Для порівняння, протягом позаминулого тижня – з 25 грудня по 1 січня – взагалі було три лабораторно підтверджені випадки Covid-19, інформує департамент охорони здоров’я Харківської міськради.

За минулий тиждень у Харкові на грип та ГРВІ загалом захворіло 866 людей. До лікарень ніхто не потрапив.

За даними фахівців, зараз в Україні циркулює штам коронавірусу Flirt, який передається швидше та вражає ослаблений імунітет. Зробити безплатне щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті вакцинації при медзакладах. Інформацію про найближчі пункти можна знайти на сайті департаменту охорони здоров’я за посиланням.