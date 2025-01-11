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Чем засыпаны поля вокруг Харькова, показали нацгвардейцы (видео)

Общество 22:00   11.01.2025
Оксана Горун
Чем засыпаны поля вокруг Харькова, показали нацгвардейцы (видео) Скриншот

Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ опубликовало кадры работы саперов, которые массово находят и уничтожают противопехотные мины вблизи Харькова.

«Гвардейцы-саперы показали, как ищут и обезвреживают один из наиболее опасных видов российских противопехотных мин ПОМ-3. Ими обильно «засеяны» поля вокруг Харькова», — прокомментировала видеоролик пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии.

В сюжете нацгвардейцы показали обмундирование сапера, средства, которыми они подрывают «находки», а также — сами мины всех видов и форм.

«Эту местность россияне засыпали всем, чем можно было, дистанционно. Были найдены ПОМ-3, ПТМ-4. Найдены суббоеприпасы 9Н210. Это все кассетные боеприпасы из систем реактивного применения», — прокомментировал сапер.

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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил что сто двадцать тысяч гектаров леса нужно разминировать в Харьковской области. Также до сих пор заминированы полмиллиона гектаров сельскохозяйственных земель и тысячи километров дорог.  Он отметил, что процесс разминирования может ускорить дополнительная техника. В частности – харьковская разработка. Местное предприятие создало машину для разминирования, которая стоит вдвое дешевле иностранных аналогов. Однако все равно недешево – около полумиллиона евро. В настоящее время техника проходит сертификацию. В ХОВА надеются, что она будет популярна не только в Украине, но и в других странах, которые столкнулись с проблемами заминированности.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 22:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ опубликовало кадры работы саперов, которые массово находят и уничтожают противопехотные мины вблизи Харькова".