Чим засипані поля довкола Харкова, показали нацгвардійці (відео)

Східне оперативно-територіальне об’єднання НГУ опублікувало кадри роботи саперів, які масово знаходять та знищують протипіхотні міни поблизу Харкова.

“Гвардійці-сапери показали, як шукають та знешкоджують один з найбільш небезпечних видів російських протипіхотних мін — ПОМ-3. Ними рясно “засіяні” поля навколо Харкова”, – прокоментувала відеоролик пресслужба Східного ОТО Нацгвардії.

У сюжеті нацгвардійці показали спорядження сапера, засоби, якими вони підривають “знахідки”, а також самі міни всіх видів і форм.

“Цю місцевість росіяни засипали всім, чим тільки можна було, дистанційно. Було знайдено ПОМ-3, ПТМ-4. Знайдені суббоєприпаси 9Н210. Це все касетні боєприпаси з систем реактивного застосування“, – прокоментував сапер.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що сто двадцять тисяч гектарів лісу потрібно розмінувати на Харківщині. Також досі заміновані пів мільйона гектарів сільськогосподарських земель та тисячі кілометрів доріг. Він наголосив, що процес розмінування може прискорити додаткова техніка. Зокрема – харківська розробка. Місцеве підприємство створило машину для розмінування, яка коштує вдвічі дешевше за іноземні аналоги. Проте все одно недешево – близько пів мільйона євро. Нині техніка проходить сертифікацію. У ХОВА сподіваються, що вона буде популярна не лише в Україні, а й в інших країнах, які зіткнулися зі проблемами замінованості.