Пожар тушили в Харькове: пострадала женщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар случился в квартире на Григоровском шоссе 10 января, информируют в ГСЧС.
Причина возгорания — бытовая, ее еще устанавливают.
«В 10:19 произошел бытовой пожар на Григоровском шоссе Новобаварского района Харькова. В квартире на третьем этаже пятиэтажки горели домашние принадлежности на площади 5 м кв. Огонь удалось обуздать в 11:52. Пострадала 68-летняя женщина», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки в Харьковской области это единственная пострадавшая на пожарах, отметили спасатели. Всего они выезжали тушить огонь шесть раз. Пожаров из-за российских обстрелов не фиксировали.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в квартире на Григоровском шоссе 10 января, информируют в ГСЧС".