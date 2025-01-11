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Пожар тушили в Харькове: пострадала женщина

Происшествия 07:48   11.01.2025
Оксана Горун
Пожар тушили в Харькове: пострадала женщина Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар случился в квартире на Григоровском шоссе 10 января, информируют в ГСЧС.

Причина возгорания — бытовая, ее еще устанавливают.

«В 10:19 произошел бытовой пожар на Григоровском шоссе Новобаварского района Харькова. В квартире на третьем этаже пятиэтажки горели домашние принадлежности на площади 5 м кв. Огонь удалось обуздать в 11:52. Пострадала 68-летняя женщина», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки в Харьковской области это единственная пострадавшая на пожарах, отметили спасатели. Всего они выезжали тушить огонь шесть раз. Пожаров из-за российских обстрелов не фиксировали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в квартире на Григоровском шоссе 10 января, информируют в ГСЧС".