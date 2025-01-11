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Пожежа в Харкові: постраждала жінка

Події 07:48   11.01.2025
Оксана Горун
Пожежа в Харкові: постраждала жінка Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа сталася у квартирі на Григорівському шосе 10 січня, інформують у ДСНС.

Причина займання – побутова, її ще встановлюють.

“О 10:19 сталася побутова пожежа на Григорівському шосе Новобаварського району Харкова. У квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхівки горіли домашні речі на площі 5 м кв. Вогонь вдалося приборкати об 11:52. Постраждала 68-річна жінка”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За добу на Харківщині це єдина постраждала на пожежах, відзначили рятувальники. Усього вони виїжджали гасити вогонь шість разів. Пожеж через російські обстріли не фіксували.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 07:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у квартирі на Григорівському шосе 10 січня, інформують у ДСНС".