Пожежа в Харкові: постраждала жінка
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Пожежа сталася у квартирі на Григорівському шосе 10 січня, інформують у ДСНС.
Причина займання – побутова, її ще встановлюють.
“О 10:19 сталася побутова пожежа на Григорівському шосе Новобаварського району Харкова. У квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхівки горіли домашні речі на площі 5 м кв. Вогонь вдалося приборкати об 11:52. Постраждала 68-річна жінка”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За добу на Харківщині це єдина постраждала на пожежах, відзначили рятувальники. Усього вони виїжджали гасити вогонь шість разів. Пожеж через російські обстріли не фіксували.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 07:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у квартирі на Григорівському шосе 10 січня, інформують у ДСНС".