Пожежа в Харкові: постраждала жінка

Пожежа сталася у квартирі на Григорівському шосе 10 січня, інформують у ДСНС.

Причина займання – побутова, її ще встановлюють.

“О 10:19 сталася побутова пожежа на Григорівському шосе Новобаварського району Харкова. У квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхівки горіли домашні речі на площі 5 м кв. Вогонь вдалося приборкати об 11:52. Постраждала 68-річна жінка”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За добу на Харківщині це єдина постраждала на пожежах, відзначили рятувальники. Усього вони виїжджали гасити вогонь шість разів. Пожеж через російські обстріли не фіксували.