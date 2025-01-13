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Прогноз погоды в Харькове и области 14 января: ночью мороз, днем ​​+2 тепла

Погода 20:07   13.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды в Харькове и области 14 января: ночью мороз, днем ​​+2 тепла Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 14 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Слабый туман 🌫. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° мороза❄️, днем ​​от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По городу: Без существенных осадков. Слабый туман 🌫.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер западный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза ❄️, днем ​​около 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 20:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".