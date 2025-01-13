Прогноз погоды в Харькове и области 14 января: ночью мороз, днем ​​+2 тепла

Прогноз погоды на завтра, 14 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Слабый туман 🌫. На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 7° мороза❄️, днем ​​от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По городу: Без существенных осадков. Слабый туман 🌫.

На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер западный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза ❄️, днем ​​около 0°.

Читайте также: Трамваи завтра не будут ходить в одном из районов Харькова