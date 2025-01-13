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Прогноз погоди у Харкові та області 14 січня: вночі мороз, вдень +2 тепла

Погода 20:07   13.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди у Харкові та області 14 січня: вночі мороз, вдень +2 тепла

Прогноз погоди на завтра, 14 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.  Слабкий туман🌫. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер західний,➡️ 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° морозу❄️, вдень від  3° морозу❄️ до 2° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤.  Слабкий туман🌫.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер західний➡️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4°морозу❄️, вдень близько 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 20:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".