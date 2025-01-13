Прогноз погоди у Харкові та області 14 січня: вночі мороз, вдень +2 тепла
Прогноз погоди на завтра, 14 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів🌤. Слабкий туман🌫. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер західний,➡️ 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.
По місту: Без істотних опадів🌤. Слабкий туман🌫.
На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер західний➡️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 4°морозу❄️, вдень близько 0°.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 20:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".