Прогноз погоди у Харкові та області 14 січня: вночі мороз, вдень +2 тепла

Прогноз погоди на завтра, 14 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Слабкий туман🌫. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер західний,➡️ 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤. Слабкий туман🌫.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер західний➡️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4°морозу❄️, вдень близько 0°.