Прогноз погоды на 15 января в Харькове и области: гололед на дорогах

Прогноз погоды на завтра, 15 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков, 🌤 слабый гололед 💧❄️. На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 6° мороза❄️, днем ​​от 2° мороза❄️ до 3° тепла.

По городу: Без существенных осадков🌤, слабый гололед.

Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза ❄️, днем ​​около 0°.