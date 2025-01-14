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Прогноз погоды на 15 января в Харькове и области: гололед на дорогах

Погода 20:34   14.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 15 января в Харькове и области: гололед на дорогах Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 15 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков, 🌤 слабый гололед 💧❄️. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 6° мороза❄️, днем ​​от 2° мороза❄️ до 3° тепла.

По городу: Без существенных осадков🌤, слабый гололед.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза ❄️, днем ​​около 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 20:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".