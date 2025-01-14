Прогноз погоди на 15 січня у Харкові та області: ожеледь на дорогах
Прогноз погоди на завтра, 15 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів,🌤 слабка ожеледь💧❄️. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 6° морозу❄️, вдень від 2° морозу❄️ до 3° тепла.
По місту: Без істотних опадів🌤, слабка ожеледь💧❄️.
Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 4°морозу❄️, вдень близько 0°.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 20:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".