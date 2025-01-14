Live
  • Вт 14.01.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.13

Прогноз погоди на 15 січня у Харкові та області: ожеледь на дорогах

Погода 20:34   14.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 15 січня у Харкові та області: ожеледь на дорогах

Прогноз погоди на завтра, 15 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів,🌤 слабка ожеледь💧❄️. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 6° морозу❄️, вдень від  2° морозу❄️ до 3° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤, слабка ожеледь💧❄️.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4°морозу❄️, вдень близько 0°.

Читайте також: Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Прогноз погоди на 15 січня у Харкові та області: ожеледь на дорогах
Прогноз погоди на 15 січня у Харкові та області: ожеледь на дорогах
14.01.2025, 20:34
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
13.01.2025, 17:27
Троє саперів підірвалися на міні на Харківщині, один загинув
Троє саперів підірвалися на міні на Харківщині, один загинув
08.05.2023, 18:47
Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова
Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова
14.01.2025, 16:22
Вибухи чули у Харкові: були пуски КАБів, що відомо (доповнюється)
Вибухи чули у Харкові: були пуски КАБів, що відомо (доповнюється)
14.01.2025, 17:22
У Харкові судитимуть пару, яких обвинувачують у сутенерстві
У Харкові судитимуть пару, яких обвинувачують у сутенерстві
14.01.2025, 19:50

Новини за темою:

20:05
Прогноз погоди на 6 січня у Харкові та області: вночі мороз, невеликий сніг
19:38
Прогноз погоди на 28 грудня в Харкові та області: вночі мороз, слабкий туман
20:08
Прогноз погоди на 27 грудня в Харкові та області: слабкий туман
20:38
Прогноз погоди на 26 грудня у Харкові та області: вночі легкий мороз
19:50
Прогноз погоди на Святвечір у Харкові та області: туман і тепло, наче восени

Ви читали новину: «Прогноз погоди на 15 січня у Харкові та області: ожеледь на дорогах»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 20:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".