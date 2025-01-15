Двое мужчин погибли в пожаре в Боровой, причину возгорания назвали в ГСЧС

В течение суток спасатели потушили семь пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Вечером одно возгорание тушили в селе Осиново Купянского района.

«В результате попадания возник пожар в жилом доме на площади 2 м. кв. Пожар оперативно ликвидирован силами подразделений ГСЧС. Привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники. Пострадавших нет», – пишут в ГСЧС.

Еще один пожар бушевал в Боровой около 19:00 – там горел дом на площади 70 м. кв.

«Огонь удалось обуздать в 23:50. В очаге пожара пожарные обнаружили тела 2 мужчин. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем», – отметили спасатели.