Двое мужчин погибли в пожаре в Боровой, причину возгорания назвали в ГСЧС
В течение суток спасатели потушили семь пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Вечером одно возгорание тушили в селе Осиново Купянского района.
«В результате попадания возник пожар в жилом доме на площади 2 м. кв. Пожар оперативно ликвидирован силами подразделений ГСЧС. Привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники. Пострадавших нет», – пишут в ГСЧС.
Еще один пожар бушевал в Боровой около 19:00 – там горел дом на площади 70 м. кв.
«Огонь удалось обуздать в 23:50. В очаге пожара пожарные обнаружили тела 2 мужчин. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем», – отметили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрел, пожары, прилет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 08:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели потушили семь пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".