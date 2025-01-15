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Двое мужчин погибли в пожаре в Боровой, причину возгорания назвали в ГСЧС

Происшествия 08:27   15.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Двое мужчин погибли в пожаре в Боровой, причину возгорания назвали в ГСЧС

В течение суток спасатели потушили семь пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Вечером одно возгорание тушили в селе Осиново Купянского района.

«В результате попадания возник пожар в жилом доме на площади 2 м. кв. Пожар оперативно ликвидирован силами подразделений ГСЧС. Привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники. Пострадавших нет», – пишут в ГСЧС.

Еще один пожар бушевал в Боровой около 19:00 – там горел дом на площади 70 м. кв.

«Огонь удалось обуздать в 23:50. В очаге пожара пожарные обнаружили тела 2 мужчин. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем», – отметили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 08:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели потушили семь пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".