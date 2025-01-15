Двоє чоловіків загинули в пожежі у Боровій, причину займання назвали у ДСНС
Протягом доби рятувальники загасили сім пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Увечері одне загоряння гасили у селі Осинове Куп’янського району.
“Внаслідок влучання виникла пожежа в житловому будинку на площі 2 м кв. Пожежу оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС. Залучалось 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Постраждалих немає“, – пишуть у ДСНС.
Ще одна пожежа вирувала у Боровій близько 19:00 – там горів будинок на площі 70 м. кв.
“Вогонь вдалося приборкати о 23:50. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла 2 чоловіків. Попередня причина загоряння – необережне поводження з вогнем“, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 08:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники загасили сім пожеж, одна з них виникла через ворожі обстріли, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".