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ОТГВ «Харьков»: почти сотню военных РФ уничтожили ВСУ на севере Харьковщины

Фронт 10:57   15.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: почти сотню военных РФ уничтожили ВСУ на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

В ОТГВ «Харьков» напомнили, что за минувшие сутки враг дважды штурмовал позиции украинских военных в районе Волчанска.

«Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7 КАБов и 16 НАР. Также нанесли 64 удара дронами-камикадзе и совершили 436 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили ВСУ.

Также, по данным ОТГВ «Харьков», за сутки СОУ ликвидировали 96 бойцов РФ: 49 из них – убиты, 47 – ранены. Кроме того, на Харьковском направлении враг лишился 92 единиц вооружения и спецтехники: танк, шесть артсистем, девять авто, 63 БПЛА, а также – 81 укрытие, стартовую площадку запуска беспилотников, две места для хранения боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 10:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» напомнили, что за минувшие сутки враг дважды штурмовал наши позиции в районе Волчанска.".