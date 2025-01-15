ОТГВ «Харьков»: почти сотню военных РФ уничтожили ВСУ на севере Харьковщины

В ОТГВ «Харьков» напомнили, что за минувшие сутки враг дважды штурмовал позиции украинских военных в районе Волчанска.

«Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7 КАБов и 16 НАР. Также нанесли 64 удара дронами-камикадзе и совершили 436 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили ВСУ.

Также, по данным ОТГВ «Харьков», за сутки СОУ ликвидировали 96 бойцов РФ: 49 из них – убиты, 47 – ранены. Кроме того, на Харьковском направлении враг лишился 92 единиц вооружения и спецтехники: танк, шесть артсистем, девять авто, 63 БПЛА, а также – 81 укрытие, стартовую площадку запуска беспилотников, две места для хранения боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.