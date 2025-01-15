ОТГВ «Харьков»: почти сотню военных РФ уничтожили ВСУ на севере Харьковщины
В ОТГВ «Харьков» напомнили, что за минувшие сутки враг дважды штурмовал позиции украинских военных в районе Волчанска.
«Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7 КАБов и 16 НАР. Также нанесли 64 удара дронами-камикадзе и совершили 436 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили ВСУ.
Также, по данным ОТГВ «Харьков», за сутки СОУ ликвидировали 96 бойцов РФ: 49 из них – убиты, 47 – ранены. Кроме того, на Харьковском направлении враг лишился 92 единиц вооружения и спецтехники: танк, шесть артсистем, девять авто, 63 БПЛА, а также – 81 укрытие, стартовую площадку запуска беспилотников, две места для хранения боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.
Читайте также: Пять населенных пунктов обстреляла РФ из авиации – подробности от Генштаба
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, ОТГВ "Харьков", украинские военные, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: почти сотню военных РФ уничтожили ВСУ на севере Харьковщины»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 10:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» напомнили, что за минувшие сутки враг дважды штурмовал наши позиции в районе Волчанска.".