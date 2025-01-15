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ОТУВ “Харків”: майже сотню військових РФ знищили ЗСУ на півночі Харківщини

Фронт 10:57   15.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: майже сотню військових РФ знищили ЗСУ на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

В ОТУВ “Харків” нагадали, що за минулу добу ворог двічі штурмував позиції українських військових у районі Вовчанська.

“Російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 7 КАБів та 16 НАР. Також завдали 64 удари дронами-камікадзе та здійснили 436 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – повідомили ЗСУ.

Також, за даними ОТУВ “Харків”, за добу СОУ ліквідували 96 бійців РФ: 49 із них – убиті, 47 – поранені. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив 92 одиниці озброєння та спецтехніки: танк, шість артсистем, дев’ять авто, 63 БПЛА, а також – 81 укриття, стартовий майданчик запуску безпілотників, два місця для зберігання боєприпасів та склад із пально-мастильними матеріалами.

Читайте також:  П’ять населених пунктів обстріляла РФ з авіації – подробиці від Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «ОТУВ “Харків”: майже сотню військових РФ знищили ЗСУ на півночі Харківщини»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 10:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” нагадали, що за минулу добу ворог двічі штурмував позиції українських військових у районі Вовчанська.".