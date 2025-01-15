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П’ять населених пунктів обстріляла РФ із авіації – подробиці від Генштабу

Україна 08:55   15.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять населених пунктів обстріляла РФ із авіації – подробиці від Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції двічі.

Українські захисники відбивали атаки ворога біля Вовчанська. Тим часом на Куп’янщині зафіксували п’ять боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Нової Кругляківки та Табаївки”, – пишуть у ГШ.

Протягом доби ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Лісне, Безруки, Великий Бурлук, Куп’янськ, Глушківка, Новоосинове.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 08:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції двічі.".