Масована ракетна атака – Синєгубов розповів, куди прилетіло вранці
Ворог бив по регіону весь день напередодні, а також атакував Харківщину вранці 15 січня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Близько 06:05 “приліт” зафіксували у Берестинському районі, пише начальник ХОВА.
“15 січня 06:05 Берестинський район, Берстинська ТГ, між с. Хрестище та с. Мирне. Влучання по відкритій території, без постраждалих“, – уточнив Синєгубов.
Також він нагадав, що напередодні вранці РФ обстріляла Козачу Лопань – внаслідок удару загинув 52-річний чоловік.
О 10:00 прилетіло по Куп’янську – дрон влучив по дев’ятиповерхівці. Відомо про поранену 74-річну жінку.
“16:47 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Безруки. Внаслідок обстрілу КАБ цивільного підприємства пошкоджено скління вікон”, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 08:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог бив по регіону весь день напередодні, а також атакував Харківщину вранці 15 січня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".