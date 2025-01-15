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Масована ракетна атака – Синєгубов розповів, куди прилетіло вранці

Події 08:42   15.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Масована ракетна атака – Синєгубов розповів, куди прилетіло вранці

Ворог бив по регіону весь день напередодні, а також атакував Харківщину вранці 15 січня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 06:05 “приліт” зафіксували у Берестинському районі, пише начальник ХОВА.

15 січня 06:05 Берестинський район, Берстинська ТГ, між с. Хрестище та с. Мирне. Влучання по відкритій території, без постраждалих“, – уточнив Синєгубов.

Також він нагадав, що напередодні вранці РФ обстріляла Козачу Лопань – внаслідок удару загинув 52-річний чоловік.

О 10:00 прилетіло по Куп’янську – дрон влучив по дев’ятиповерхівці. Відомо про поранену 74-річну жінку.

“16:47 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Безруки. Внаслідок обстрілу КАБ цивільного підприємства пошкоджено скління вікон”, – додав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог бив по регіону весь день напередодні, а також атакував Харківщину вранці 15 січня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".