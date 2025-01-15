Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром

Враг бил по региону весь день накануне, а также атаковал Харьковщину утром 15 января, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 06:05 «прилет» зафиксировали в Берестинском районе, пишет начальник ХОВА.

«15 января 06:05 Берестинский район, Берстинская ТГ, между с. Крестище и с. Мирное. Попадание по открытой территории, без пострадавших», – уточнил Синегубов.

Также он напомнил, что накануне утром РФ обстреляла Казачью Лопань – вследствие удара погиб 52-летний мужчина.

В 10:00 прилетело по Купянску – дрон попал по девятиэтажке. Известно о раненой 74-летней женщине.

«16:47 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Безруки. В результате обстрела КАБ гражданского предприятия повреждено остекление окон», – добавил Синегубов.