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Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром

Происшествия 08:42   15.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром

Враг бил по региону весь день накануне, а также атаковал Харьковщину утром 15 января, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 06:05 «прилет» зафиксировали в Берестинском районе, пишет начальник ХОВА.

«15 января 06:05 Берестинский район, Берстинская ТГ, между с. Крестище и с. Мирное. Попадание по открытой территории, без пострадавших», – уточнил Синегубов.

Также он напомнил, что накануне утром РФ обстреляла Казачью Лопань – вследствие удара погиб 52-летний мужчина.

В 10:00 прилетело по Купянску – дрон попал по девятиэтажке. Известно о раненой 74-летней женщине.

«16:47 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Безруки. В результате обстрела КАБ гражданского предприятия повреждено остекление окон», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг бил по региону весь день накануне, а также атаковал Харьковщину утром 15 января, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".