Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром
Враг бил по региону весь день накануне, а также атаковал Харьковщину утром 15 января, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Около 06:05 «прилет» зафиксировали в Берестинском районе, пишет начальник ХОВА.
«15 января 06:05 Берестинский район, Берстинская ТГ, между с. Крестище и с. Мирное. Попадание по открытой территории, без пострадавших», – уточнил Синегубов.
Также он напомнил, что накануне утром РФ обстреляла Казачью Лопань – вследствие удара погиб 52-летний мужчина.
В 10:00 прилетело по Купянску – дрон попал по девятиэтажке. Известно о раненой 74-летней женщине.
«16:47 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Безруки. В результате обстрела КАБ гражданского предприятия повреждено остекление окон», – добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг бил по региону весь день накануне, а также атаковал Харьковщину утром 15 января, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".