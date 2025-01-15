Пять населенных пунктов обстреляла РФ из авиации – подробности от Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг штурмовал наши позиции дважды.

Украинские защитники отбивали атаки врага возле Волчанска. Тем временем на Купянщине зафиксировали пять боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки и Табаевки», – пишут в ГШ.

В течение суток враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Лесное, Великий Бурлук, Купянск, Глушковку и Новоосиново.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага: