На дорогах Харьковщины может быть опасно: что надвигается на регион
С севера на Харьковщину идет циклон. Погода ухудшится уже сегодня, 16 января, поздно вечером, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Дорожники предупредили о мокром снеге, что из-за постепенного повышения температуры перейдет в ледяной дождь и приведет к образованию гололеда. Отмечается, что осадки будут продолжаться всю ночь и утихнут около 06:00 17 января.
«Подрядные организации Службы восстановления полностью готовы к возможным осложнениям – проезд по дорогам государственного значения будет обеспечен», — отметили дорожники.
Впрочем, призывают водителей воздержаться от поездок без необходимости. А если выехали – просят не мешать работе спецтехники, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и выбирать безопасный скоростной режим.
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, погода, сніг, харьковщина, циклон;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 16:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С севера на Харьковщину идет циклон. Погода ухудшится уже сегодня, 16 января, поздно вечером, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".