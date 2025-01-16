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На дорогах Харьковщины может быть опасно: что надвигается на регион

Общество 16:27   16.01.2025
Виктория Яковенко
На дорогах Харьковщины может быть опасно: что надвигается на регион Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

С севера на Харьковщину идет циклон. Погода ухудшится уже сегодня, 16 января, поздно вечером, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники предупредили о мокром снеге, что из-за постепенного повышения температуры перейдет в ледяной дождь и приведет к образованию гололеда. Отмечается, что осадки будут продолжаться всю ночь и утихнут около 06:00 17 января.

«Подрядные организации Службы восстановления полностью готовы к возможным осложнениям – проезд по дорогам государственного значения будет обеспечен», — отметили дорожники.

Впрочем, призывают водителей воздержаться от поездок без необходимости. А если выехали – просят не мешать работе спецтехники, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и выбирать безопасный скоростной режим.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 16:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С севера на Харьковщину идет циклон. Погода ухудшится уже сегодня, 16 января, поздно вечером, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".