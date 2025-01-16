В Харькове – красные закаты: синоптики смогли объяснить явление
14 января харьковчане видели закат в красных оттенках. Фото красивого явления сразу «облетели» соцсети. Синоптики отреагировали и объяснили причины такого заката.
«Зимой воздух обычно холоднее и чище из-за меньшего содержания влаги. Благодаря этому красные оттенки становятся ярче, поскольку пыль и водяной пар меньше влияют на рассеяние. На холоде в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда. Они преломляют и рассеивают солнечный свет, что усиливает красные и оранжевые тона», — написали в Украинском гидрометцентре.
Там добавили: холодный воздух имеет более высокую плотность, что влияет на преломление света. Поэтому красный цвет и усиливается.
«Таким образом, зимой красное небо на западе выглядит более ярким из-за сочетания более чистой атмосферы, кристаллов льда и физических свойств света», — подытожили синоптики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лед, синоптики, солнце, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 января харьковчане видели закат в красных оттенках. Фото красивого явления сразу «облетели» соцсети. Синоптики отреагировали и объяснили причины такого заката.".