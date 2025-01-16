В Харькове – красные закаты: синоптики смогли объяснить явление

14 января харьковчане видели закат в красных оттенках. Фото красивого явления сразу «облетели» соцсети. Синоптики отреагировали и объяснили причины такого заката.

«Зимой воздух обычно холоднее и чище из-за меньшего содержания влаги. Благодаря этому красные оттенки становятся ярче, поскольку пыль и водяной пар меньше влияют на рассеяние. На холоде в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда. Они преломляют и рассеивают солнечный свет, что усиливает красные и оранжевые тона», — написали в Украинском гидрометцентре.

Там добавили: холодный воздух имеет более высокую плотность, что влияет на преломление света. Поэтому красный цвет и усиливается.

«Таким образом, зимой красное небо на западе выглядит более ярким из-за сочетания более чистой атмосферы, кристаллов льда и физических свойств света», — подытожили синоптики.