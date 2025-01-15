Прогноз погоды на 16 января в Харькове и области: ночью мокрый снег

Прогноз погоды на завтра, 16 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед.

Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По городу: Ночью небольшие осадки (мокрый снег, дождь🌧🌨), слабый гололед. Днем без существенных осадков. 🌤

Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза ❄️, днем ​​0 — 2° тепла.