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Прогноз погоды на 16 января в Харькове и области: ночью мокрый снег

Погода 20:21   15.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 16 января в Харькове и области: ночью мокрый снег Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 16 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед.
Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По городу: Ночью небольшие осадки (мокрый снег, дождь🌧🌨), слабый гололед. Днем без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза ❄️, днем ​​0 — 2° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 20:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".