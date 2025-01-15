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Прогноз погоди на 16 січня у Харкові та області: вночі мокрий сніг

Погода 20:21   15.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 16 січня у Харкові та області: вночі мокрий сніг

Прогноз погоди на завтра, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі місцями невеликі опади (мокрий сніг, дощ🌨🌧), слабка ожеледь.

Вдень без істотних опадів🌤. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень від  1° морозу❄️ до 4° тепла.

По місту: Вночі невеликі опади (мокрий сніг, дощ🌧🌨), слабка ожеледь. Вдень без істотних опадів.🌤

Вітер північно – західний↘️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2°морозу❄️, вдень  0 – 2° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 20:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".