Прогноз погоди на 16 січня у Харкові та області: вночі мокрий сніг
Прогноз погоди на завтра, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі місцями невеликі опади (мокрий сніг, дощ🌨🌧), слабка ожеледь.
Вдень без істотних опадів🌤. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер північно – західний↘️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.
По місту: Вночі невеликі опади (мокрий сніг, дощ🌧🌨), слабка ожеледь. Вдень без істотних опадів.🌤
Вітер північно – західний↘️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 2°морозу❄️, вдень 0 – 2° тепла.
Читайте також: Кадровий голод у Харкові триває: роботодавці конкурують, кого не вистачає
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прогноз погоди на 16 січня у Харкові та області: вночі мокрий сніг»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 20:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".