Прогноз погоди на 16 січня у Харкові та області: вночі мокрий сніг

Прогноз погоди на завтра, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі місцями невеликі опади (мокрий сніг, дощ🌨🌧), слабка ожеледь.

Вдень без істотних опадів🌤. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.

По місту: Вночі невеликі опади (мокрий сніг, дощ🌧🌨), слабка ожеледь. Вдень без істотних опадів.🌤

Вітер північно – західний↘️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2°морозу❄️, вдень 0 – 2° тепла.