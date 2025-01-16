У Харкові – червоні заходи сонця: синоптики змогли пояснити явище
14 січня харків’яни бачили захід сонця у червоних відтінках. Фото красивого явища одразу «облетіли» соцмережі. Синоптики відреагували та пояснили причини такого заходу сонця.
«Взимку повітря зазвичай холодніше і чистіше через менший вміст вологи. Завдяки цьому червоні відтінки стають яскравішими, оскільки пил і водяна пара менше впливають на розсіювання. На морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду. Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони», – написали в Українському гідрометцентрі.
Там додали: холодне повітря має вищу щільність, що впливає на заломлення світла. Тому червоні кольори підсилюються у призахідному небі.
«Таким чином, взимку червоне небо на заході виглядає яскравішим через поєднання чистішої атмосфери, кристалів льоду та фізичних властивостей світла», – підсумували синоптики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лед, синоптики, солнце, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 січня харків’яни бачили захід сонця у червоних відтінках. Фото красивого явища одразу «облетіли» соцмережі. Синоптики відреагували та пояснили причини такого заходу сонця.".