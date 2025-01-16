Live
  • Чт 16.01.2025
  • Харків  +1°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.53

У Харкові – червоні заходи сонця: синоптики змогли пояснити явище

Суспільство 12:38   16.01.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові – червоні заходи сонця: синоптики змогли пояснити явище Фото: Олена Нагорна

14 січня харків’яни бачили захід сонця у червоних відтінках. Фото красивого явища одразу «облетіли» соцмережі. Синоптики відреагували та пояснили причини такого заходу сонця.

«Взимку повітря зазвичай холодніше і чистіше через менший вміст вологи. Завдяки цьому червоні відтінки стають яскравішими, оскільки пил і водяна пара менше впливають на розсіювання. На морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду. Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони», – написали в Українському гідрометцентрі.

Там додали: холодне повітря має вищу щільність, що впливає на заломлення світла. Тому червоні кольори підсилюються у призахідному небі.

«Таким чином, взимку червоне небо на заході виглядає яскравішим через поєднання чистішої атмосфери, кристалів льоду та фізичних властивостей світла», – підсумували синоптики.

Читайте також: Прогноз погоди на 16 січня у Харкові та області: вночі мокрий сніг

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У ЗСУ назвали втрати ворога на півночі Харківщини за добу
У ЗСУ назвали втрати ворога на півночі Харківщини за добу
16.01.2025, 13:02
У Харкові – червоні заходи сонця: синоптики змогли пояснити явище
У Харкові – червоні заходи сонця: синоптики змогли пояснити явище
16.01.2025, 12:38
ЗСУ: такого штурму тут ще не було – РФ наступала на півночі Харківщини
ЗСУ: такого штурму тут ще не було – РФ наступала на півночі Харківщини
16.01.2025, 11:50
У Харкові сімейна сварка закінчилась викликом поліції: що сталося
У Харкові сімейна сварка закінчилась викликом поліції: що сталося
16.01.2025, 12:09
Масований удар по Україні випустили 117 цілей: що відомо
Масований удар по Україні випустили 117 цілей: що відомо
15.01.2025, 11:20
Недопустив окупацію: за що житель Харкова отримав орден від Сирського
Недопустив окупацію: за що житель Харкова отримав орден від Сирського
16.01.2025, 10:52

Новини за темою:

17:18
Вирішив порибалити на тонкому льоду: на Харківщині виловили потопельника
21:22
Косулю з крижаної води дістали рятувальники на Харківщині (фото)
21:42
У Харкові пес провалився під кригу: тварину врятували ДСНСники (фото)
15:16
Смертельна рибалка: на Харківщині чоловік провалився під кригу і загинув
09:50
Вранці під Харковом із крижаної води врятували рибалку

Ви читали новину: «У Харкові – червоні заходи сонця: синоптики змогли пояснити явище»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 12:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 січня харків’яни бачили захід сонця у червоних відтінках. Фото красивого явища одразу «облетіли» соцмережі. Синоптики відреагували та пояснили причини такого заходу сонця.".