На дорогах Харківщини може бути небезпечно: що насувається на регіон

З півночі на Харківщину суне циклон. Погода погіршиться вже сьогодні, 16 січня, пізно ввечері, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Дорожники попередили про мокрий сніг, що через поступове підвищення температури перейде у крижаний дощ та призведе до утворення ожеледиці. Зазначається, що опади триватимуть усю ніч й вщухнуть близько 06:00 17 січня.

«Підрядні організації Служби відновлення повністю готові до можливих ускладнень – проїзд дорогами державного значення буде забезпечено», – зазначили дорожники.

Втім, закликають водіїв утриматися від поїздок без нагальної потреби. А якщо виїхали – просять не заважати роботі спецтехніки, дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними за кермом та обирати безпечний швидкісний режим.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області