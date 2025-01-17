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Прогноз погоды в Харькове на 18 января: ночью мороз, днем ​​- тепло

Погода 20:14   17.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды в Харькове на 18 января: ночью мороз, днем ​​- тепло Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 18 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​0 — 5° тепла.

По городу Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​2 — 4° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 20:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".