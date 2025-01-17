Прогноз погоды на завтра, 18 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.

Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​0 — 5° тепла.

По городу Без существенных осадков.

Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​2 — 4° тепла.