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Прогноз погоди у Харкові та області на 18 січня: вночі мороз, удень – тепло

Погода 20:14   17.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди у Харкові та області на 18 січня: вночі мороз, удень – тепло

Прогноз погоди на завтра, 18 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – західний↘️,  5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

По місту  Без істотних опадів🌤.

Вітер північно-західний↘️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі близько 0°,  вдень 2 – 4° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 20:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 18 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".