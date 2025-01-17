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ВСУ ударили по военным целям в Белгородской области: что больше не работает

Мир 14:19   17.01.2025
Виктория Яковенко
ВСУ ударили по военным целям в Белгородской области: что больше не работает Фото: Генштаб ВСУ

Накануне, 16 января, днем подразделения ракетных войск ВСУ и СОУ нанесли точные удары по военным целям РФ на территории Белгородской области.

«В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии РФ. Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что также успешно отработали ракетчики и по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 полка оккупантов. В частности, повреждена техника и оборудование этого подразделения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 16 января, днем подразделения ракетных войск ВСУ и СОУ нанесли точные удары по военным целям РФ на территории Белгородской области.".