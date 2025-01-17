Генштаб: впервые за долгое время враг не пытался наступать на севере области

О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также авиаобстрелах области сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 января.

На Харьковском направлении боев не зафиксировали – враг не пытался штурмовать позиции украинских защитников и захватить новые территории.

Тем временем на Купянщине было неспокойно – состоялось восемь боев.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Голубовки, Загрызово и Песчаного», – уточнили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на село Феськи, добавили в Генштабе.

Потери врага на сегодняшний день следующие:

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