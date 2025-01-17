Генштаб: впервые за долгое время враг не пытался наступать на севере области
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также авиаобстрелах области сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 января.
На Харьковском направлении боев не зафиксировали – враг не пытался штурмовать позиции украинских защитников и захватить новые территории.
Тем временем на Купянщине было неспокойно – состоялось восемь боев.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Голубовки, Загрызово и Песчаного», – уточнили в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на село Феськи, добавили в Генштабе.
Потери врага на сегодняшний день следующие:
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 08:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также авиаобстрелах области сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 января.".