Генштаб: вперше за довгий час ворог не намагався наступати на півночі області

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також авіаобстрілах області повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 січня.

На Харківському напрямку боїв не зафіксували – ворог не намагався штурмувати позиції українських захисників та захопити нові території.

Тим часом на Куп’янщині було неспокійно – відбулося вісім боїв.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Петропавлівки, Голубівки, Загризово та Піщаного”, – уточнили в ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на село Феськи, додали у Генштабі.

Втрати ворога сьогодні такі: