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Генштаб: вперше за довгий час ворог не намагався наступати на півночі області

Україна 08:26   17.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: вперше за довгий час ворог не намагався наступати на півночі області Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також авіаобстрілах області повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 січня.

На Харківському напрямку боїв не зафіксували – ворог не намагався штурмувати позиції українських захисників та захопити нові території.

Тим часом на Куп’янщині було неспокійно – відбулося вісім боїв.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Петропавлівки, Голубівки, Загризово та Піщаного”, – уточнили в ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на село Феськи, додали у Генштабі.

Втрати ворога сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 08:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також авіаобстрілах області повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 січня.".