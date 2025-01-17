Генштаб: вперше за довгий час ворог не намагався наступати на півночі області
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також авіаобстрілах області повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 січня.
На Харківському напрямку боїв не зафіксували – ворог не намагався штурмувати позиції українських захисників та захопити нові території.
Тим часом на Куп’янщині було неспокійно – відбулося вісім боїв.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Петропавлівки, Голубівки, Загризово та Піщаного”, – уточнили в ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на село Феськи, додали у Генштабі.
Втрати ворога сьогодні такі:
Читайте також: В ISW прокоментували заяви росіян про просування на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, ЗСУ, наступ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: вперше за довгий час ворог не намагався наступати на півночі області»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 08:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також авіаобстрілах області повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 січня.".