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ЗСУ вдарили по військових цілях в Бєлгородській області: що більше не працює

Світ 14:19   17.01.2025
Вікторія Яковенко
ЗСУ вдарили по військових цілях в Бєлгородській області: що більше не працює Фото: Генштаб ЗСУ

Напередодні, 16 січня, вдень підрозділи ракетних військ ЗСУ та СОУ завдали точних ударів по військових цілях РФ на території Бєлгородської області.

«Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії рф. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі», – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що також вдало відпрацювали ракетники і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 полку окупантів. Зокрема пошкоджена техніка та обладнання цього підрозділу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 16 січня, вдень підрозділи ракетних військ ЗСУ та СОУ завдали точних ударів по військових цілях РФ на території Бєлгородської області.".