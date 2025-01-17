ЗСУ вдарили по військових цілях в Бєлгородській області: що більше не працює
Фото: Генштаб ЗСУ
Напередодні, 16 січня, вдень підрозділи ракетних військ ЗСУ та СОУ завдали точних ударів по військових цілях РФ на території Бєлгородської області.
«Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії рф. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі», – повідомили у Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що також вдало відпрацювали ракетники і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 полку окупантів. Зокрема пошкоджена техніка та обладнання цього підрозділу.
Читайте також: Генштаб: вперше за довгий час ворог не намагався наступати на півночі області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Фронт; Теги: белгородская область, війна, Генштаб ЗСУ, СОУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ЗСУ вдарили по військових цілях в Бєлгородській області: що більше не працює»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 16 січня, вдень підрозділи ракетних військ ЗСУ та СОУ завдали точних ударів по військових цілях РФ на території Бєлгородської області.".