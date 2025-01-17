ЗСУ вдарили по військових цілях в Бєлгородській області: що більше не працює

Напередодні, 16 січня, вдень підрозділи ракетних військ ЗСУ та СОУ завдали точних ударів по військових цілях РФ на території Бєлгородської області.

«Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії рф. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі», – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що також вдало відпрацювали ракетники і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 полку окупантів. Зокрема пошкоджена техніка та обладнання цього підрозділу.