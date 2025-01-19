Новости Харькова — главное за 19 января: атаки россиян, погибшая в пожаре

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

17:44

Россияне атаковали позиции ВСУ под прикрытием авиации – Генштаб

В течение этих суток россияне били из артиллерии по селу Лемищине Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении, при поддержке штурмовой авиации, россияне дважды атаковали позиции украинских защитников возле Волчанска и ударили КАБами по селу Волчанские Хутора.

На Купянском направлении россияне в течение дня семь раз атаковали позиций ВСУ у Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

Четыре атаки отбили, еще три боя длятся.

12:15

В пожаре в собственном доме погибла женщина в Харькове

Пожар в частном доме на проспекте Тракторостроителей Немышлянского района Харькова произошел утром 19 января, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Спасателей вызвали в 06.48.

Пожарные на месте происшествия установили, что огонь вспыхнул в комнате на первом этаже жилого дома. Площадь пожара составила 10 м₂. Во время тушения пожара пожарные нашли тело 56-летней погибшей женщины.

В 07:36 пожар локализовали, а в 09:05 полностью потушили.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

9:35

Как прошли сутки на Харьковщине: атаки БпЛа и ракеты

Россияне атаковали мирное население БпЛА «Шахед», FPV-дроном, ракетой «Искандер-М», сообщили в Нацполиции.

▪️с. Ивашки, Богодуховский район. 18 января, 08:45: вид вооружения устанавливается. Повреждены частные дома, автомобиль.

▪️с. Куриловка, Купянский район. 18 января, 12:00: FPV-дрон. Поврежден частный дом.

▪️с. Новоплатоновка, Изюмский район. 18 января, артобстрел. Повреждены окна постройки частного предприятия.

▪️с. Борщевка, Изюмский район. 18 января, 12:33: ракета «Х-59». После того, как ракету сбили, упали обломки.

▪️поселок Высокий, Харьковский район. 18 января, 18:05: ракета «Искандер-М». Горело перекрытие крыши трехэтажного здания. Повреждены 11 жилых домов. 4 автомобиля, магазин. Пострадала гражданская женщина 86 лет – острая реакция на стресс.

▪️с. Хотомля, Чугуевский район. 19 января, 03:09 БПЛА «Шахед». Повреждены дома, возник пожар. Без пострадавших.

За сутки в Харьковской области произошло 2 пожара, вызванные обстрелами россиян: в поселке Высокий Харьковского района и селе Хотомля Чугуевского района области, сообщили в ГСЧС.

15 раз россияне атаковали на Харьковском и Купянском направлении – Генштаб ЗСУ

На Харьковском направлении россияне шесть раз штурмовали позиции украинских защитников возле Вовчанска, сообщил Генштаб ЗСУ.

На Купянском направлении за сутки россияне атаковали 9 раз возле Петропавловки, Лозовой и Песчаного.