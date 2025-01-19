Новини Харкова — головне за 19 січня: атаки росіян, загибла у пожежі

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

17:44

Росіяни атакували позиції ЗСУ під прикриттям авіації – Генштаб

Протягом цієї доби росіяни били з артилерії селом Леміщине Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку, за підтримки штурмової авіації, росіяни двічі атакували позиції українських оборонців біля Вовчанська і вдарив КАБами по селу Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня сім разів атакували позиції ЗСУ в біля Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового та Лозової.

Чотири атаки відбили, ще три бої тривають.

12:15

У пожежі у власному будинку загинула жінка у Харкові

Пожежа у приватному будинку на проспекті Тракторобудівників Немишлянського району Харкова сталася вранці 19 січня, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Рятувальників викликали о 06:48.

Вогнеборці на місці події встановили, що вогонь спалахнув у кімнаті на першому поверсі житлового будинку. Площа пожежі склала 10 м₂. Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіло 56-річної загиблої жінки.

О 07:36 пожежу локалізували, а о 09:05 повністю загасили.

Попередня причина загоряння — коротке замикання електропроводки.

9:35

Як минула доба на Харківщині: атака БпЛа та ракети

Росіяни атакували мирне населення БпЛА “Шахед”, FPV-дроном, ракетою “Іскандер-М”, повідомили у Нацполіції.

▪️с. Івашки, Богодухівський район. 18 січня, 08:45: вид озброєння встановлюється. Пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль.

▪️с. Курилівка, Куп’янський район. 18 січня, 12:00: FPV-дрон. Пошкоджено приватний будинок.

▪️с. Новоплатонівка, Ізюмський район. 18 січня, артобстріл. Пошкоджені вікна будівлі приватного підприємства.

▪️с. Борщівка, Ізюмський район. 18 січня, 12:33: ракета «Х-59». Внаслідок збиття ворожої ракети відбулося падіння уламків.

▪️с. Високий, Харківський район. 18 січня, 18:05: ракета «Іскандер-М». Горіло перекриття даху триповерхової будівлі. Пошкоджені 11 житлових будинків. 4 автомобілі, магазин. Постраждала цивільна жінка 86 років – гостра реакція на стрес. 18:11 Харківський р-н, Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, легкові автомобілі.

▪️с. Хотомля, Чугуївський район. 19 січня, 03:09: БпЛА «Шахед». Пошкоджені будинки, виникла пожежа. Без постраждалих.

За добу на Харківщині сталися дві пожежі, викликані обстрілами росіян: у селищі Високий Харківського району та селі Хотімля Чугуївського району області, повідомили у ДСНС.

15 разів росіяни атакували на Харківському та Куп’янському напрямі – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни шість разів штурмували позиції українських захисників біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку за добу росіяни атакували 9 разів біля Петропавлівки, Лозової та Піщаного.